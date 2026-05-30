フリーアナウンサーの中川安奈がABEMA的ニュースショーに出演した際に、“ハマっているもの”について語る場面があった。【映像】中川アナが最近ハマっているモノ番組ではこの日、カシオが販売する漆塗りの限定電卓「S100X 漆Edition」（9万9000円）が話題になっていることを取り上げた。MCの千原ジュニアが「この計算機で何か弾き出したいものはあります？」と問いかけると、中川アナは「あまり知りたくないけど、これをあ