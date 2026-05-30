アメリカのヘグセス国防長官は、シンガポールで行われている国際会議で演説し、中国を名指しでけん制しました。演説後には、小泉防衛大臣がヘグセス氏に直接質問する異例の場面も見られました。ヘグセス氏は30日午前、アジア安全保障会議の演説で「中国を含むいかなる国家も、自らの覇権を押し付け、アメリカや同盟国の安全と繁栄を脅かすことはできない」と述べ、中国をけん制しました。またヘグセス氏は同盟国などに対し、アメリ