ダイアン・津田篤宏への“私怨”が話題になっている古舘伊知郎だが、ネット上ではさらに別の“激怒”エピソードが掘り出されているようだ。そもそもの発端となったのは、あのと鈴木紗理奈の騒動をめぐる古舘の発言だった。「5月18日深夜放送の『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）で、あのさんが『ベッキーの次に嫌いな芸能人』として、鈴木紗理奈さんの名前をあげたことから、騒動に発展しました。鈴木さんの抗議を受け、あの