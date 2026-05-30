「順調だと思っていたのに、突然彼氏から別れを告げられた…」という経験はありませんか？実は、別れの理由は日常の中の“ちょっとした言動”に潜んでいることも多いのです。そこで今回は、男性が耐えられなくなる“彼女の行動”について解説します。自由を奪う「無意識の束縛」恋人とはいえ、男性も１人の人間として自分の時間や交友関係を大切にしています。仕事終わりの飲み会を禁止したり、返信時間を厳しく決めたりすると、「