セルティックFW前田大然はシーズン採点で2位タイスコットランド1部セルティックは今季プレミアシップとスコティッシュカップの二冠を達成した。公式戦17得点でタイトル獲得に貢献した日本代表FW前田大然は現地メディアのシーズン評価でチーム2位タイの8点の高評価を受けた。前田は昨季、公式戦49試合で33ゴール12アシストを記録する大活躍を披露。チームをリーグ4連覇に導き、MVPも受賞した。今季は年明け以降にゴールから遠