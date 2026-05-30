かつてフジテレビに在籍し、現在はフリーアナウンサーとして活動する平井理央が7日にインスタグラムを更新し、イベント司会を務めた際のオフショットとして、ラグジュアリーなドレス姿などを公開した。【写真】デコルテまで美しい平井理央、シースルー衣装も平井は「イベント司会の衣装たち」「イベントのイメージやブランドカラーに合わせて、毎回スタイリングしていただいています」と、2種類の衣装姿を公開している。1、2