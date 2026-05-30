堤真一主演の日曜劇場『GIFT』（TBS系／毎週日曜21時）の最終章に、櫻井翔が日本車いすラグビー協会の理事長役で出演することが発表された。【写真】『ＧＩＦＴ』に出演した櫻井翔の場面写真完全オリジナルストーリーの本作は、パラスポーツである車いすラグビーを舞台に、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さ、そして愛を知っていく絆と再生の物語。