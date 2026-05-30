大人気名探偵アニメ２作品の奇跡のコラボが３１日に実現する。ＴＶアニメ３０周年の読売テレビ・日本テレビ系「名探偵コナン」（土曜・後６時）と、２００４年から放送が開始されたＡＢＣテレビ・テレビ朝日系「プリキュアシリーズ」の最新作「名探偵プリキュア！」（日曜・前８時３０分）のコラボで、３１日放送の「名探偵プリキュア！」に江戸川コナンが、６月６日放送の「名探偵コナン」にキュアアンサーが登場。江戸川コナ