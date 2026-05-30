◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝５月３０日、東京競馬場プリンシパルＳを勝って出走権をつかみ取ったメイショウハチコウ（牡３歳、栗東・牧浦充徳厩舎、父ロジャーバローズ）は１６時１５分に東京競馬場へと到着した。浜田助手は「輸送に関してはいつもと変わりないです」と、順調ぶりを伝えた。１勝クラスからトライアルを制し、連勝中で迎える大一番。同助手は「仕上がりは先