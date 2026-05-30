重たく見える髪型だと、野暮ったい印象を与えてしまうことも。垢抜けを狙うなら、程よく軽さを出したウルフヘアがおすすめです。トップの丸みと襟足の動きを組み合わせることで、自然な立体感と軽やかさをプラスできるのが魅力。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人に似合うウルフヘアをご紹介します。 毛束が弾む軽快ウルフボブ ベースを長めに設定して、全体に動きをつけたウルフボブです。トッ