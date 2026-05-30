北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表は３０日、壮行試合となる３１日のアイスランド戦（ＭＵＦＧ国立）に向けて、ＭＵＦＧ国立で大部分を非公開にして前日練習を行った。公開された時間ではアップ、ボール回し、ＤＦラインからボールをつなぎ、サイドからのクロスをエリア内でシュートする練習を実施。練習前に行われた前日会見で、森保監督が先発起用を明言した、吉田麻也、遠藤航、伊東純也も軽快な動きを披露した。