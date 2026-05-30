ロックバンド・THE ALFEEの坂崎幸之助が28日、自身のインスタグラムを更新。長靴姿で芸能人がずらりと並んだ写真を投稿し、反響を呼んでいる。 【写真】CM来そうハンドル握って軽快に苗を植えるレジェンド歌手 坂崎は「お台場フォーク村のキーボード兼音楽監督、『へいへい』こと宗本康兵クンからは、毎年美味しいお米をいただいています。かねてから『チャンスがあれば田植えを手伝いに行くぞぉ』と話