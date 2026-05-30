タレント・山川恵里佳が26日、自身のインスタグラムを更新。鍛えられたボディがのぞくショットを公開し、反響を呼んでいる。 【写真】重ね着タンクトップの下日々の鍛錬がうかがえる美腹筋 キックボクシングに取り組むストイックなトレーニング動画をアップするなど、これまでも美ボディを披露している山川。この日は「走ってきた」と重ね着の短めタンクトップにデニム、美しい腹筋が見えるセパレートのコ