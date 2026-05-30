記事ポイント台湾の光ファイバーメーカーFICER TechnologyがInterop Tokyo 2026に出展し、800G・400G光トランシーバーやOTN DWDMシステムを披露しますF520 OTN DWDMシステムにより、既存ファイバーのまま通信容量を2倍に拡張できますプラガブルOTDRが現場不要のリモート障害検出を実現し、修理にかかる平均時間を大幅に短縮します 生成AIの普及に伴い、データセンターや通信インフラへの需要が急速に高まっています。その物理