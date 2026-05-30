記事ポイントマツダスタジアム生放送と『TSSニュースナイト』の2段階でデビューを果たします野川諭生アナ・梶谷羽奈アナのアドバイスを受け、初のニュース放送を丁寧に伝えきっています6月1日（月）から6日連続でレギュラー番組に出演する「TSS新人アナ 廣瀬いいねWEEK」がスタートします テレビ新広島（TSS）に、廣瀬蓮（ひろせ れん）アナウンサーが加わります。大学まで野球のプロを目指して打ち込んできた経歴を持ち、鍛