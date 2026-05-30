記事ポイント地上波でも取り上げられた「台湾屋台祭」が規模・演出・コンテンツをパワーアップして2026年に再登場魯肉飯・大鶏排・小籠包・台湾かき氷など台湾の定番グルメが全国から集結甲府・幕張・御徒町の3会場を巡るリレー開催、いずれも入場無料 台湾の夜市の雰囲気を日本で再現するフードフェスティバルが、首都圏3会場を巡るリレー形式で開催されます。DotDeliが手がける『超級台湾屋台祭2026』は、2026年6月の甲府を