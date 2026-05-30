記事ポイントこうのす共生病院が地域の医療・介護専門職を対象とした対話企画「おせっかい議」の第2回を2026年5月18日に開催しましたケアマネジャーや市議会議員など多様な職種が職種・所属を越えて対話し、「相談へのハードルが下がった」という声が上がっていますSocial Goodプロジェクト コミナスモデル推進室が主導し、地域の顔の見える関係づくりを継続的に進めています 医療と介護の連携において、制度や仕組みの整備と