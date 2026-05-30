記事ポイントシンカ・Xpotential・オーウェンの3社が連携し、改正保険業法に対応した新サービスを2026年6月1日より提供開始通話録音データをAIで自動解析し、保険募集プロセスの記録・モニタリング業務を効率化保険実務の専門知見を反映したスコアリングで、コンプライアンス対応と営業品質の標準化を同時に支援 2026年6月1日施行の改正保険業法への対応が急務となるなか、通話データ・AI解析・保険実務知見を組み合わせた新