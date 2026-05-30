記事ポイントNPO法人バイオクリマ研究会が「第19期 健康気象アドバイザー認定講座」の受講生を募集中オンデマンド配信で全15講座を提供、申込期限は2026年7月8日これまでに670名以上が資格を取得し、医療・介護・スポーツ・メディア分野で活躍 2026年4月、気象庁が最高気温40℃以上の日を「酷暑日」として公式に定義し、苛烈な暑さへの備えが社会全体の課題となっています。バイオクリマ研究会は、気象情報を健康管理に活かす