記事ポイント株式会社サイカが2026年5月1日より社内チーム「Chief AI Office」を発足Research・Data Science・Software Engineering・Productの4領域の専門家が連携する「分散型AIリード体制」を構築業務効率化にとどまらない、経営・事業の意思決定に資するAIソリューション開発を推進 データサイエンスファームのサイカが、AIの研究開発を推進する社内チーム「Chief AI Office」を2026年5月1日に発足させました。4領域の専