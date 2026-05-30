記事ポイントさくら情報システムが「プラチナくるみん」認定を取得、女性活躍の「プラチナえるぼし」に続く最高位ダブル認定を達成子育て応援休暇・育児短時間勤務・託児補給金（上限5万円/月）など、独自の子育て支援制度を整備2025年度からの新行動計画では男性育休取得率50％以上を目標に掲げている さくら情報システムが、厚生労働大臣認定「くるみん」における最高位「プラチナくるみん」を取得します。2025年3月に取得