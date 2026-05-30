記事ポイントWindows認証ログを可視化・異常検知できるGraylog用Content Packs「windows_authentication」が無償公開されますユーザー別・接続元IP別・時間帯別の認証失敗状況をダッシュボード上で一元管理できます3条件に該当した際に管理者へメールアラートを自動送信する仕組みが組み込まれています 企業や自治体を狙ったランサムウェア攻撃が増加するなか、Windowsの認証ログ監視の重要性が高まっています。デージーネッ