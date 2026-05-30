人気落語家・桂吉弥（55）は30日、サンケイボールブリーゼ（大阪市北区）で「桂吉弥独演会」を開催。古典落語「帯久」、創作落語「AIシテル」（石山悦子作）、「狐芝居」の3席を披露し、満席900人のファンを魅了し「楽しい会になりました」と笑みを浮かべた。冒頭で先日の上方落語協会会長選挙について「会長になりそこねました」と笑いを誘った吉弥。「ボクに12票入りました」と明かし、さらに「2年前には2票。弟子は3人いる