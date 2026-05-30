大の巨人ファンとして知られる、フリーアナウンサーの徳光和夫（85）が30日放送のニッポン放送「徳光和夫 とくモリ！歌謡サタデー」（土曜前5・00）に出演。長女（18）への暴行容疑で逮捕され、辞任した巨人の阿部慎之助前監督（47）の人柄についてコメントした。阿部前監督について「物凄い責任感の強い人」としたうえで「現行犯逮捕っていう汚名を着せられた以上、汚名と言いましょうか、自分自身が汚名をつけてしまった以上