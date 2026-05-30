大の巨人ファンとして知られる、フリーアナウンサーの徳光和夫（85）が30日放送のニッポン放送「徳光和夫 とくモリ！歌謡サタデー」（土曜前5・00）に出演。巨人の阿部慎之助前監督（47）が長女（18）への暴行容疑で逮捕され、辞任したことについて私見を述べた。オープニングトークで、「まあ、元気にひと声発しましたけども、私としましては本当、阿部慎之助監督が高校生のお嬢ちゃんに暴行を働いたっていう疑いで、疑いだよ