きょうの県内は気温が上がり、30度以上の真夏日となるところもありました。あすはさらに暑くなる見込みです。日中の最高気温は、富山空港で31度ちょうど、富山市で30.9度、高岡市伏木で30.3度など、県内10の観測地点のうち4か所で30度以上となり、高岡市伏木は今年初めての真夏日でした。KNBのまとめでは富山市で熱中症とみられる症状で1人が病院に運ばれました。あすの県内はさらに気温が上がりそうです。予想最高気温は、富山市