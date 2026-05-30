アニメ『名探偵プリキュア！』（ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜午前8時30分〜）と『名探偵コナン』（読売テレビ・日本テレビ系 毎週土曜午後6時〜）が、コラボレーションした特別エピソードが放送されることを記念して、江戸川コナン役の高山みなみ、キュアアンサー／明智あんな役の千賀光莉よりコメントが到着した。また、スペシャルPVが解禁となり、コラボグッズが発売されることも決定した。【動画】プリキュアに麻酔銃を