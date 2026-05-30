けさ、東京・町田市にある警察署の駐在所で、30代の男性巡査長が血を流した状態で倒れているのが見つかりました。拳銃で自殺を図ったとみられていて重体です。きょう午前7時ごろ、町田市にある町田警察署の高ヶ坂駐在所で、「夫が拳銃で頭を撃った」と妻から110番通報がありました。駐在所では30代の男性巡査長が血を流して倒れていて、意識不明の重体です。警視庁によりますと、男性巡査長は、拳銃で自殺を図ったとみられるという