◇プロ野球セ・パ交流戦 西武6-0DeNA(30日、ベルーナドーム)DeNAが西武に0-6で敗れ連敗、試合後相川亮二監督が投手陣についてコメントしました。プロ初の先発登板となった武田陸玖投手は2回で73球を要し2失点で降板となりました。相川監督は「制球のところかな、ストライクは投げているけど最終的にフォアボール4つだったし。決め球のところだと思うので、決して悪い投手だとは思ってないので、そういうものを作ってまた頑張って欲