北朝鮮による拉致被害者の帰国を求める「国民大集会」が開かれ、高市総理大臣は日朝首脳会談の実現に改めて意欲を示しました。高市総理：金正恩（キム・ジョンウン）総書記との首脳会談をはじめ、あらゆる選択肢を排除せず、私の代で何としても突破口を開いて、拉致問題を解決する。東京都内で開かれた集会で高市総理は、「双方の国民、人民のため、未来の若者たちのために、勇気ある一歩を金正恩氏と踏み出したい」と呼びかけまし