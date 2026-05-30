6月25日から7月10日にかけて米首都ワシントンDCで開催される米国の建国250周年を祝福するトランプ米大統領肝煎りのコンサートで、出演予定だったアーティストが相次いで出演を辞退して波紋を広げている。トランプ政権が立ち上げた建国250周年を祝う官民連携事業「フリーダム250」の一環として、ナショナル・モールで「グレート・アメリカン・ステート・フェア」と銘打たれたイベントが行われることになっており、27日に人気カント