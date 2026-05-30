おもちゃが取れずに困っていた赤ちゃんとワンコの、成長後の姿が反響を呼んでいます。 話題となっている動画は記事執筆時点で124万回再生を突破し、「ほっこりしちゃう」「平和がぎゅっとつまってる」といったコメントが寄せられています。 【動画：隙間に入ったおもちゃが取れなかった赤ちゃんと犬→成長すると…あまりにも平和な『助け合いの光景』】 隙間に入ったおもちゃが取れない… TikTokアカウント「chacha.yui_ch