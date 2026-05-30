ファミリーマートは、性の多様性やLGBTQなどを意味する6色のレインボーカラーのパッケージの商品や販促物を展開する「We are “Rainbow”」キャンペーンを開始し、企業間の垣根を越えてLGBTQへの理解促進の輪を広げていく。5月26日、取材に応じたファミリーマートマーケティング本部サステナビリティ推進部ソーシャルグッド推進グループの前田結実子氏は「思いを同じくする企業さまと連携することで、色々な人が応援しているこ