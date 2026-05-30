サントリービバレッジ＆フードが3月24日に新発売した「ギルティ炭酸 NOPE（ノープ）」が発売50日で5500万本を突破した。同社がこのほど明らかにした。サントリー炭酸飲料で令和史上最速の記録となる。サントリー自販機では発売後4週連続で売上トップ5にランクインし、このうち有糖系商品と炭酸飲料のカテゴリでは売上トップとなる。好調要因には、商品設計からCM、店頭まで一貫したブランドの世界観の伝達、炭酸飲料売場で