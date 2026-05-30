30日午後、岐阜県美濃市の山あいにある工場で火事があり、近くの山林にも延焼し消火活動が続いています。消防などによりますと、30日午後1時50分ごろ、美濃市神洞にあるプラスチックの加工などを行う工場で火事がありました。火の勢いは弱まりつつありますが、午後5時半時点でも消火活動は続いていて、これまでに鉄骨平屋の工場と付近の建物が燃えたほか、北側の山林の一部が焼けました。この火事で、工場の男性従業員(59)