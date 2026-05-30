「ごみゼロの日」の5月30日、長崎市の伊王島で海岸の清掃活動が行われました。 長崎市の伊王島で行われた清掃活動は、大手生命保険会社「メットライフ生命」が企画し、社員やその家族、大学生ら約80人が参加しました。 約1時間かけてビーチのゴミを拾い除草作業をしました。 （参加者 姉妹の姉） 「思った以上にゴミがめっちゃあるなと思った。（ゴミは）漁に使うヒモ類が多かった」 （妹） 「ペットボトルのふ