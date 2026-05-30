広島県被団協の定期総会が開かれ、2021年から務めていた箕牧智之理事長が退任し、後任に原爆資料館元館長の原田浩さんが就任しました。広島県被団協の定期総会には箕牧智之理事長ら役員が出席しました。■箕牧智之理事長「ことしは私たちの団体結成70年という節目の年であります」会議では、理事長の交代が議案に上げられ、2021年から務めていた箕牧智之さんは体調不良を理由に退任しました。後任には副理事長を務めてきた原