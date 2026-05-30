8月9日の平和祈念式典で長崎市長が読み上げる平和宣言文の起草委員会が30日開かれ、原案が示されました。 被爆者や有識者が出席した起草委員会の冒頭、鈴木市長は「人類と核兵器は共存できない」というメッセージが軸であると説明しました。 原案では被爆者の体験を紹介し、世界の指導者に向け一刻も早い紛争の解決と核廃絶を求めています。 委員からは、肯定的な意見が多かったものの、紛争の当事者であるロシアやイ