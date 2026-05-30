長崎ヴェルカがBリーグ王者となった喜びを分かち合おうと、ブースター参加型のスパークリングファイトが行われました。 （スタートの声） 「優勝、かんぱ～い」 30日、長崎スタジアムシティで開催されたシャンパンファイトならぬ「スパークリングファイト」。 選手たちが行ったシャンパンファイトの雰囲気をブースターにも味わってもらいたいと開かれ、スパー