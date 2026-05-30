打てずに苦しみ、理想的な日々を送れずにいるベッツ（C)Getty Images元MVP戦士は、トップアスリートの抱える苦悩をぶちまけた。偽らざる本音を打ち明けたのは、2019年にア・リーグMVPを手にした名手ムーキー・ベッツ（ドジャース）だ。米スポーツ専門メディア『The Athletic』に、ネット上の誹謗中傷に悩まされている現状について、「（SNSは）本当に憎しみに満ちている。信じられないくらいだよ」と告白した。【動画】復活の