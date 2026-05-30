長野県大町市で山菜採りのため山に入った女性が行方不明になっています。警察によりますと、大町市内の58歳の女性はきのう午後、一緒に畑仕事をしていた夫に「山菜を採りに行く」と伝え、飼い犬を連れて近くの山に入りました。女性が戻らないため夫が警察に通報し、きょうも捜索が行われていますが、女性も飼い犬も見つかっていません。