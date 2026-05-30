俳優の水谷豊（みずたに・ゆたか）さんがメガホンをとった映画の上映会が３０日熊本県益城町で開かれました。 大きな拍手で出迎えられたのは俳優の水谷豊さんです。 益城町では水谷さんが監督・主演を務めた映画「Piccola（ピッコラ）felicità（フェリチタ）」の上映会が開かれました。上映会は熊本地震から10年の節目に熊本でも実施したいとの水谷さんの思いから実現しました。 「Piccola（ピッコラ）felicità（フェ