「このツアーをもちまして、嵐としての活動を終了いたします」【写真】秘蔵ショットで振り返る『嵐』26年半の軌跡'25年5月、ファンクラブサイトにて『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』をもって嵐としての活動終了を発表。その最終公演が、5月31日に東京ドームで開催。国民的アイドルグループとして走り続けた26年半の歴史に、ついに幕を下ろす。「5人じゃないと嵐じゃない」'99年9月15日、ハワイで華々しくデビュー会