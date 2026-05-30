博多座の歌舞伎公演を前に行われた「船乗り込み」で手を振る（先頭右から）尾上菊五郎さんと尾上菊之助さん＝30日午後、福岡市歌舞伎の人気役者たちが小舟に乗って福岡市中心部を巡り、顔見せする初夏の風物詩「船乗り込み」が30日、福岡市で催された。6月2日に初日を迎える博多座公演で襲名披露する八代目尾上菊五郎さんと、六代目尾上菊之助さんの親子が登場すると、川沿いに集まった大勢のファンが声援で迎えた。船乗り込み