電子書店を利用するきっかけは何だろうか。ほしい本がたまたま安くなっていたから？ 新刊を買う際に前の巻を買ったサイトだから？ しかし使っていくうちに複数の電子書店に蔵書が散らばってしまったり、今使っている電子書店に不満があったりする方もいるだろう。そんな方に、KADOKAWAグループの総合電子書籍ストア「BOOK☆WALKER」の便利ポイントや活用法をお伝えしたい。現在電子書店を多用している人も、もちろんまだ電子書店