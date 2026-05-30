フリーアナウンサーで気象予報士の根本美緒（47）が30日までに自身のインスタグラムを更新。熱中症になったことを告白した。自身のインスタグラムで「午前グランドからの着替えて保護者会〜で、ここまで元気だったのだけど。。。」と野球グラウンドで帽子を被った自撮りショットなどを投稿した。そして「まさかの熱中症に！！」と告白した。「え？研究してんのに？！そう、、自分熱中症と気候変動適応策の研究してるのにど