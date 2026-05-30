30日に行われたラリー・ジャパンの中継に、人気お笑い芸人・チョコレートプラネットの長田庄平が現地レポーターとして登場。シソンヌ・長谷川忍から「顔と頭が小さすぎて」とツッコミを受けるなど、意外な姿やアドリブを交えた現地レポートが会場とSNSを大いに沸かせた。【映像】現地レポ中の意外な姿（実際の様子）中継の冒頭では帽子を被らずにレポートしていた長田だったが、SS10の開始前に東京スタジオから再び中継が繋が