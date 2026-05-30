５人組女性グループ・ＩＬＬＩＴのモカが、約１カ月間の活動休止を経て２９日、韓国の音楽番組「ミュージックバンク」のステージでファンと再会したと、現地メディアのウィキツリーなどが報じた。復帰のニュースは同日、韓国発のファンコミュニティープラットフォーム・Ｗｅｖｅｒｓｅ（ウィバース）の公式ニュースで伝えられたという。モカの所属事務・ＢＥＬＩＦＴＬＡＢは「４枚目のミニアルバム『ＭＡＭＩＨＬＡＰＩＮ