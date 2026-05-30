名古屋市南区で29日、スイミングスクールの送迎バスを運転し、歩行者2人をひき逃げして死亡させたとして逮捕された男が、勤務先から中型バスの運転を控えるよう指示されていたことが分かりました。酒井照也容疑者(85)は、29日午後5時半すぎ、南区の桜本町交差点で横断歩道を渡っていた男女2人をマイクロバスではねて死亡させたにも関わらず、逃げた疑いで逮捕され、容疑を認めています。バスは近くのスイミングスク