ヘリコプターで観音崎上空から見下ろす三浦半島と東京湾＝３０日、横須賀市神奈川県の三浦半島をヘリコプターで遊覧する地域活性化事業「横須賀・三浦半島ＳｋｙＴｏｕｒｉｓｍ」が３０日、横須賀市内で行われた。申し込んだ親子ら１２組２８人が参加。約６００メートル上空の空中散歩を楽しんだ。事業は、横須賀市や京浜急行電鉄（横浜市西区）、ヘリコプター運航管理会社「ＡｉｒＸ」（東京都）、リゾート開発会社「ユニ